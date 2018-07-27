Изменение дизайна для нагревателя воска

$80
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт11 заявок722 просмотра
#1$60
#2$20

Подберите лучшее цветовое решение для нагревателя воска, можно изменять цвет всех элементов и добавлять несложную графику, а так же менять текстуру. По желанию можете убрать увеличение дисплея. Используйте бренд прикрепленный в файлах: цвет, размер и месторасположение можете менять.

Фотография с чисто белым воскоплавом добавлена для понимания как он выглядит вживую. Изменять дизайн для него не нужно, он только служит примером.

Сделанные вами изображения будут использоваться для определения лучшего дизайна для производимого товара.

Победителем будут те работы - дизайн которых будет использован в производстве продукта.

7 лет назад
Gegos
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Примитивные аналоговые часы

    Нужно из 3D примитивов сделать очень простые аналоговые часы для отладки приложения. Торус, в середине цилиндр/плоскость (циферблат), числа выдавить из сплайнов и "снять фаску". Каждый элемент разного цвета сохранить как dial0...n в obj ...

    3ds Max
    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лепим мозг

    ищу исполнителя на проект по созданию 3д модели мозга. Обязательные требования: отличное владение брашем + что-нибудь вроде макса навыки создания фотореалистичных творений желательны навыки программирования

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Персонаж 3Д с анимацией

    Нужно сделать персонажа 3D с анимацией. Персонаж мышка, ссылка на изображение :  http://download.alesko.eu/souris.ai  Анимация такого плана :  1 Перед началом на сцене лежит зуб. Потом появляется мышка с ...

    Unity
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Визуализация

    Необходима визуализация кованного ограждения (на чертежах "ВАРИАНТ 1") на двух балконах разной формы.

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интерактив и анимация для сайта авто

    Хочу синюю машину заменить на Porsche Cayenne и добавить интерактив и анимацию для выбора пакета услуг. Для примера прикрепил красную феррари. Это 3D модель, которую нужно будет сделать из Porsche Cayenne, BMW X5 или любой ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать 3D модели человеческого эмбриона

    Добрый день!  Требуется доработать готовые 3D модели эмбриона человека. В основном работа над созданием текстур. Просьба к будущему исполнителю:  1. Скачать архив: https://yadi.sk/d/MNT3VjYw3ZfoWx , открыть и прочитать ТЗ и Приложение.  2. Написать ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • 3д визуализация лампы для интернет магазина 9 фото

    Нужно сделать 9 фотографий. Каждая фотография имеет свой смысл. 1. строго белый фон  2. инфографика с инструкцией использования и технологиями 3-5. продукт на фоне использования в жизни - 3 разных фото с ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовать 3D модели грузового автомобиля

    Добрый день. Отрисовать 3 модели: грузовой автомобиль, прицеп, самосвал с тентом. Подробное описание в техническом задании - https://docs.google.com/document/d/10ArwSCKhYzyzP63dusULSoPh6vHJcEumhEmK0fNMUBs/edit?usp=sharing Просьба сразу указывать стоимость и срок работы.

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад