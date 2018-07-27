Изменение дизайна для нагревателя воска

# 1 — $ 60 # 2 — $ 20

Подберите лучшее цветовое решение для нагревателя воска, можно изменять цвет всех элементов и добавлять несложную графику, а так же менять текстуру. По желанию можете убрать увеличение дисплея. Используйте бренд прикрепленный в файлах: цвет, размер и месторасположение можете менять.

Фотография с чисто белым воскоплавом добавлена для понимания как он выглядит вживую. Изменять дизайн для него не нужно, он только служит примером.

Сделанные вами изображения будут использоваться для определения лучшего дизайна для производимого товара.

Победителем будут те работы - дизайн которых будет использован в производстве продукта.