Нужно выполнить фасад дома в 3d

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт16 заявок289 просмотров

Нужно выполнить фасад дома в 3d,

срок -день,

дом -один этаж

7 лет назад
Veronika2525
Вероника 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать 3D иконку (модель+рендер)

    Нужна иконка 1024x1024 изображающая белые и красные шары на доске с отверстием (см. пример). Количество и расположение шаров может быть как в примере. Нужно смоделировать сцену и сделать рендер в программе типа Maya ...

    3ds Max
    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Изменение дизайна для нагревателя воска

    $80

    Подберите лучшее цветовое решение для нагревателя воска, можно изменять цвет всех элементов и добавлять несложную графику, а так же менять текстуру. По желанию можете убрать увеличение дисплея. Используйте бренд прикрепленный в файлах: цвет, размер и ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Примитивные аналоговые часы

    Нужно из 3D примитивов сделать очень простые аналоговые часы для отладки приложения. Торус, в середине цилиндр/плоскость (циферблат), числа выдавить из сплайнов и "снять фаску". Каждый элемент разного цвета сохранить как dial0...n в obj ...

    3ds Max
    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лепим мозг

    ищу исполнителя на проект по созданию 3д модели мозга. Обязательные требования: отличное владение брашем + что-нибудь вроде макса навыки создания фотореалистичных творений желательны навыки программирования

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Персонаж 3Д с анимацией

    Нужно сделать персонажа 3D с анимацией. Персонаж мышка, ссылка на изображение :  http://download.alesko.eu/souris.ai  Анимация такого плана :  1 Перед началом на сцене лежит зуб. Потом появляется мышка с ...

    Unity
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Визуализация

    Необходима визуализация кованного ограждения (на чертежах "ВАРИАНТ 1") на двух балконах разной формы.

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интерактив и анимация для сайта авто

    Хочу синюю машину заменить на Porsche Cayenne и добавить интерактив и анимацию для выбора пакета услуг. Для примера прикрепил красную феррари. Это 3D модель, которую нужно будет сделать из Porsche Cayenne, BMW X5 или любой ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад