3Д визуализация зоны отдыха на участке

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт11 заявок208 просмотров

Нужно сделать 3Д модель зоны отдыха, размер 5х4 метров, план в .dwg будет служить основой. Примеры прикрепил.

Жду предложение по цене и срокам.

7 лет назад
VNone
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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