Нужно сделать 3D вид упаковки №1 ПОЛУПРОФИЛЬ №2 ВИД СВЕРХУ Во вложении примеры (фото) и чертежи коррекса https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/realistic-3d-design-flow-pack-isolated-559675066?src=hQpleD5X3s2sjxFkU1ldww-1-15 Макеты имеются в векторе.
Отрисовать логотип компании в 3д с наложением эфектов
необходимо отрисовать логотип компании в 3д с нанесением разнообразных эффектов.
Нужно 10 картинок для размещения в сети логотипа под разными углами.
ожидаю получить исходник
логотип в приложении
предложите лучшую цену и сроки реализации
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