3D упаковка

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен3 заявки205 просмотров

Нужно сделать 3D вид упаковки

№1 ПОЛУПРОФИЛЬ

№2 ВИД СВЕРХУ 

Во вложении примеры (фото) и чертежи коррекса

https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/realistic-3d-design-flow-pack-isolated-559675066?src=hQpleD5X3s2sjxFkU1ldww-1-15

Макеты имеются в векторе.

7 лет назад
motolex
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kennykiller137
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
$20
1 день
С Иваном оказалось очень приятно иметь дело, супер быстро включился в выполнение задачи, на обсуждение деталей ушло минимум времени и этим же днем был получен результат. Отдельное спасибо за внесение доп. правок!
Алексей отличный заказчик. Понятная постановка задачи, постоянно на связи, адекватные комментарии и правки. Быстрая оплата сразу после выполнения работы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству! Алексея как заказчика рекомендую!

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kennykiller137
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад

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