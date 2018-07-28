Нужно выполнить фасад дома в 3d, срок -день, дом -один этаж
Детальное моделирование бытовок и дачных домиков в Sketchup
Необходима помощь в создании 3Д моделей для каталога бытовок и дачных домиков в Sketchup. Все необходимые компоненты (мебель, техника и тп) предоставлю.
Пример выполненной работы.
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