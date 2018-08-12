Нарисовать эД эскиз фасадной части дома.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен6 заявок256 просмотров

Здравствуйте. Необходимо нарисовать (по средствам компьютерной программы) 3Д эскиз фасадной части дома. Примитивный проект прикрепляю. Длина дома по фасадной части 12 метров, сбоку 6 метров (с боков и сзади окон нет). Та часть (под окнами и цоколь) дома которая заштрихована будет отделана цокольным сайдингом тёмного цвета (пример прилагаю) + углы по всей высоте (не обозначил этот момент на проекте). Остальную площадь фасадов тоже планируем отделывать сайдингом, но светлого цвета (ближе к белому (беж или слоновая кость или т.п), но не желтый или зеленый...). Размеры окон нужно подобрать опытным путём. Верхние трапецевидные окна будут идти почти от пола мансарды.

Бюджет 200 руб.

7 лет назад
masdk
36 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

IndoMix93
Денис 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$1
2 дня
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

IndoMix93
Денис 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад