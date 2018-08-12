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Нарисовать эД эскиз фасадной части дома.
Здравствуйте. Необходимо нарисовать (по средствам компьютерной программы) 3Д эскиз фасадной части дома. Примитивный проект прикрепляю. Длина дома по фасадной части 12 метров, сбоку 6 метров (с боков и сзади окон нет). Та часть (под окнами и цоколь) дома которая заштрихована будет отделана цокольным сайдингом тёмного цвета (пример прилагаю) + углы по всей высоте (не обозначил этот момент на проекте). Остальную площадь фасадов тоже планируем отделывать сайдингом, но светлого цвета (ближе к белому (беж или слоновая кость или т.п), но не желтый или зеленый...). Размеры окон нужно подобрать опытным путём. Верхние трапецевидные окна будут идти почти от пола мансарды.
Бюджет 200 руб.
Выбранный исполнитель
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