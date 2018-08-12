Нарисовать эД эскиз фасадной части дома.

Здравствуйте. Необходимо нарисовать (по средствам компьютерной программы) 3Д эскиз фасадной части дома. Примитивный проект прикрепляю. Длина дома по фасадной части 12 метров, сбоку 6 метров (с боков и сзади окон нет). Та часть (под окнами и цоколь) дома которая заштрихована будет отделана цокольным сайдингом тёмного цвета (пример прилагаю) + углы по всей высоте (не обозначил этот момент на проекте). Остальную площадь фасадов тоже планируем отделывать сайдингом, но светлого цвета (ближе к белому (беж или слоновая кость или т.п), но не желтый или зеленый...). Размеры окон нужно подобрать опытным путём. Верхние трапецевидные окна будут идти почти от пола мансарды.

Бюджет 200 руб.