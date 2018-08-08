Моделирование части города

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт13 заявок276 просмотров

Есть подоснова города Dubrovnik.Предоставлю 3д макс файл.Нужно в массах отмоделировать домики. Особой точности и детализации не нужно.Пример детализации прикрепляю. Предлагайте свои сроки и цены) 

7 лет назад
nazariiderkach
Назар Деркач 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров