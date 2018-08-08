Здравствуйте. Необходимо нарисовать (по средствам компьютерной программы) 3Д эскиз фасадной части дома. Примитивный проект прикрепляю. Длина дома по фасадной части 12 метров, сбоку 6 метров (с боков и сзади окон нет). Та часть (под окнами ...
3d модель кружки
Для интернет магазина в высоком разрешении нужна 3d модель кружки на белом фоне
Прошу без стеснений указывать сроки и цену
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