3D дизайн модели ( поменять цвет , и добавить логотип )

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Закрыт16 заявок221 просмотр

Есть готовая 3D модель нужно просто поменять цвет , и добавить логотип .. покажу примеры !

7 лет назад
shramko1997
Александр 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва

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