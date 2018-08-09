Добрый день. Срочный заказ (на выполнение сегодня-завтра). Нужна визуализация витрины в торговом центре + части внутренностей. Внутренность - детский гимнастический центр. Подробная прорисовка не нужна - акцент на витрину. Витрина представляет из ...
3D дизайн модели ( поменять цвет , и добавить логотип )
Есть готовая 3D модель нужно просто поменять цвет , и добавить логотип .. покажу примеры !
Заявки фрилансеров
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