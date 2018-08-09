Визуализация витрины + часть помещения

Добрый день. Срочный заказ (на выполнение сегодня-завтра).

Нужна визуализация витрины в торговом центре + части внутренностей.

Внутренность - детский гимнастический центр. Подробная прорисовка не нужна - акцент на витрину.

Витрина представляет из себя немного изогнутую линию шириной 8 + 4 метра. Высота 3,2 м. 8 метров прямые, далее небольшой изгиб во внутрь и + 4 метра.

На витрине будут размещены наклейки. Что они из себя будут представлять пока не знаю, нужно будет согласовать варианты. Из чего сделать наклейки материал предоставлю.