Есть размеры штакетин, есть фото итогового забора. Нужно изготовить 3d модель. Указывайте цену и сроки.
Создать скульпт по фото
надо создать 3D модель для чпу по дереву. заказчик хочет как можно точнее. особенно волосы. далее будет использоваться как мастер модель для литья гипса или ПВХ, габариты диаметр 500 мм. толщина 60 мм. модель из фото на круглом диске, но лицо заменить из фото медузы гаргоны на черном фоне. оплата заказчику 100%. сам фрилансер. поэтому не кидаю своих. скульптить не умею к сожалению. могу скинуть свою модель на блендере. прикрепил исходник и медузу и мои рендеры модели которые не устроили заказчика.
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