3D моделирование потолочных панелей

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт9 заявок230 просмотров

Необходимо смоделировать 35 образцов потолочный панелей. Это ассортимент панелей на сайта tokay.su

http://tokay.su/product-categories/perforation

http://tokay.su/product-categories/aluminum

http://tokay.su/product-categories/steel

http://tokay.su/product-categories/mesh

Необходимо сделать модель для каждой из панелей представленных на сайте вместо тех что есть сейчас (нужно моделировать только панель профиля без системы крепления). Они все выполнены не верно. Необходимо сделать новые ориентируясь на чертежи и интерьеры которые есть на каждой странице посвященной той или иной панели.  

В конце работы сдаем модель и рендер в разрешении 1200х1200 p. Модель должна быть настроена для самостоятельного рендер на рендер-ферме Anima Render.  

Оплата через безопасную сделку.

7 лет назад
samarcev1994
Виталий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

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