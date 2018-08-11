Требуются 2D аниматоры

Ребят, всем привет!

Предлагаю всем желающим принять участие в детском проекте для Ютуб The Superhero Babies.

Программа любая из перечисленных - After Effects, Anime Studio Pro Moho, Adobe Flash (Animate), Toon Boom.

Все материалы предоставляются, в том числе заготовки по анимации.

От вас нужна только анимация по сценарию.

Оплата на вашу карту - 1 000 руб за серию 40-60 сек.

Участие будет интересно в первую очередь начинающим аниматорам, которые желают попробовать себя в персонажной анимации или подтянуть свой уровень в персонажной анимации, а также аниматорам ищущим подработку.