Необходимо смоделировать 35 образцов потолочный панелей. Это ассортимент панелей на сайта tokay.su. http://tokay.su/product-categories/perforation http://tokay.su/product-categories/aluminum http://tokay.su/product-categories/steel http://tokay.su/product-categories/mesh Необходимо сделать модель для каждой из панелей представленных на сайте вместо тех что есть сейчас ...
Требуются 2D аниматоры
Ребят, всем привет!
Предлагаю всем желающим принять участие в детском проекте для Ютуб The Superhero Babies.
Программа любая из перечисленных - After Effects, Anime Studio Pro Moho, Adobe Flash (Animate), Toon Boom.
Все материалы предоставляются, в том числе заготовки по анимации.
От вас нужна только анимация по сценарию.
Оплата на вашу карту - 1 000 руб за серию 40-60 сек.
Участие будет интересно в первую очередь начинающим аниматорам, которые желают попробовать себя в персонажной анимации или подтянуть свой уровень в персонажной анимации, а также аниматорам ищущим подработку.
Заявки фрилансеров
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