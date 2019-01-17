Narek77

Нарек Нерсисян Narek77

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$22
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Визуализация интерьера (3D модель)

    $13

    Необходимо создать 3Д модели 2-х кабинетов:1. Естественно- научный центр 2. Робоквантум В папках с аналогичными названиями находятся схемы расположения мебели в каждом кабинете, а также картинки данной мебели. В отдельной папке ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка чертежей кабелей (9 штук)

    $10

    Нужна разработка чертежей кабелей (9 штук) в Солидворкс, без электрических схем. Через архаикам вроде можно потом переконвертировать для солида Все материалы есть нужен специалист по электрике c опытом работы ...

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен Company Profile для Interior 

    $8

    Нужен Company Profile для Interior Design компании. Написать текст с описанием, о том что компания выполняет любые ремонтные-строительные работы с интерьером, изготовлением мебели, ремонт сантехники, кондиционеров, электрики.Официальное название компании Pearl Pool Technical Service LLC.В

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Company Profile на английском

    $8

    Нужен Company Profile для Interior Design компании. Написать текст с описанием, о том что компания выполняет любые ремонтные-строительные работы с интерьером, изготовлением мебели, ремонт сантехники, кондиционеров, электрики.Официальное название компании Pearl Pool Technical Service LLC.В формате ...

    WordPress
    Переводы5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Company Profile на английском

    $8

    Нужен Company Profile для Interior Design компании. Написать текст с описанием, о том что компания выполняет любые ремонтные-строительные работы с интерьером, изготовлением мебели, ремонт сантехники, кондиционеров, электрики.Официальное название компании Pearl Pool Technical Service LLC.В формате ...

    WordPress
    Переводынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Company Profile на английском

    $8

    Нужен Company Profile для Interior Design компании. Написать текст с описанием, о том что компания выполняет любые ремонтные-строительные работы с интерьером, изготовлением мебели, ремонт сантехники, кондиционеров, электрики.Официальное название компании Pearl Pool Technical Service LLC.В формате ...

    WordPress
    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реалистичности на фото...

    реалистичности на фото..Сейчас кину примеры работ и тз Вот пример,Текст нужно будет наложить на серую стену ,Текст нужно будет наложить на серую стену,

    Шрифты6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Описание Баннер

    $6

    Подробное описание1. В готовом веб-проекте нужно визуализировать размещение баннера.Нужно сделать баннер и на готовой странице сделать несколько вариантов размещения этого баннера - сбоку, на боковой плашке и в подвале. Расположение банера: http://joxi.ru/zANW4P9uvB9Y0rБаннер - gif ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Описание Баннер

    $6

    Подробное описание1. В готовом веб-проекте нужно визуализировать размещение баннера.Нужно сделать баннер и на готовой странице сделать несколько вариантов размещения этого баннера - сбоку, на боковой плашке и в подвале. Расположение банера: http://joxi.ru/zANW4P9uvB9Y0rБаннер - gif ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Описание Фото

    $11

    Исходники: https://cloud.mail.ru/public/29u6/V9nMbL6ED ТЗ: 1. Сделать белый фон 2. Увеличить контраст, больше черного 3. Убрать царапины и белые точки на объекте если есть 4. Добавить отражение 5. Размер 1500х1500, положение по вертикали (чуть ниже центра) и ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Описание Цветокоррекция и ретушь фото -оптом

    $8

    Откликаться могут только у кого более 20 сделок по обработке фото!!! (если откликаются не соответствующие критерию - сразу бан!) Обработать 100 фото (всего 500 фото - 5 сделок). 1. Сделать белый фон 2. Увеличить контраст, ...

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Изменить стиль ПДФ И ТЕКСТ

    $8

    Добрый день! Нам необходимо сделать 2 пдф файла и одну отдельную обложку! Файл должны быть в нашей цветовой гамме (изумрудный-золото) и содержать наш логотип (ссылка на логотип https://yadi.sk/d/quZBMJMER6M6Nw) 1-ый файл состоит из 3-х частей, которые ...

    Шрифты7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Чат Разработать дизайн 1-комн квартир

    $13

    дробное описание1-к кв, 47 кв.м., требуется разработать дизайн с расстановкой мебели и электрики. Планировка интересная. Результат проекта предоставить в визуализации (эллюстрации).

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать шаблоны в фотошопе

    $6

    Необходимо создать несколько шаблонов\пресетов в фотошоп, для дальнейшей возможности их редактирования заказчиком. Шаблон придумывается исполнителем на основе примеров от заказчика, но не полная копия\плагиат Формат: Psd Область применения Вк, Инстаграмм ( шаблонны в соотв разрешениях, ...

    Обработка фотографий1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обработка фото

    Нужен исполнитель, который умеет обрабатывать фото как в фотошопе, так и в мобильных приложениях, таких как Снабсид и Пиксарт, Фейстюн - нужно сделать цветокоррекекцию, резкость некоторых частей (отдельно губ, отдельно глаз, ресниц и т.д.), улучшение ...

    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Описание Сделать макеты уличных баннеров

    $5

    Нужно сделать готовые для печати макеты для уличных баннеров . Окна и дверь в сказочном стиле. Рамы окон и дверь деревянные. Будут висеть на доме из бревна. На одном из окон должен сидеть кот. Размеры ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Описание Дизайн одежды

    $7

    Разработать дизайн спортивного Рашгарда, стиль Киокушинкай каратэ, использовать можно символы кандзи канку образ Байкала слова «байкальская лига Киокусинкай», Цвета чёрный серый белый синий голубой

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать 3D модель в для печати

    $9

    Необходимо доработать модель пластикового корпуса для того, чтобы можно было напечатать на 3d принтере.Изначально я делал модель в SketchUp и сохранил ее во всех возможных 3D форматах (они в приложении)Модель представляет из себя обтекаемую коробку ...

    AutoCADSketchUp
    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Чат Сделать задачу по С#

    $7

    Сделать задачу по С#:Консольное приложениеПредметная область: ATC. На АТС хранится информация о всех клиентах станции. АТС имеет список тарифов на междугородние разговоры. Клиент АТС может совершать множество звонков в различные города.На все тарифы назначается скидка. ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров

ChernikovaTania
27 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
3 балла
6 лет назад
Описание Фото
Заказчик очень долго не мог согласовать конечный результат. Слишком длительная и малоэффективная переписка. После согласования результата и выполнения работы отказался принимать материал. Мы решили прекратить работу и сошлись на компенсации. До сих пор я её не получила. Заказчика не рекомендую, считаю его не добрососвестным.
Ок
Ответный отзыв
clip
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Чат Разработать дизайн 1-комн квартир
Оk)
Ок
Ответный отзыв
vldsk
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Перевод на англ юр. тематика+крипто
Хороший заказчик. Так и не заплатили полностью
хороший исполнитель
Ответный отзыв