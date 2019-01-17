Необходимо создать 3Д модели 2-х кабинетов:1. Естественно- научный центр 2. Робоквантум В папках с аналогичными названиями находятся схемы расположения мебели в каждом кабинете, а также картинки данной мебели. В отдельной папке ...
- $133D-графика7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужна разработка чертежей кабелей (9 штук) в Солидворкс, без электрических схем. Через архаикам вроде можно потом переконвертировать для солида Все материалы есть нужен специалист по электрике c опытом работы ...Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $8
Нужен Company Profile для Interior Design компании. Написать текст с описанием, о том что компания выполняет любые ремонтные-строительные работы с интерьером, изготовлением мебели, ремонт сантехники, кондиционеров, электрики.Официальное название компании Pearl Pool Technical Service LLC.ВКопирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $8
Нужен Company Profile для Interior Design компании. Написать текст с описанием, о том что компания выполняет любые ремонтные-строительные работы с интерьером, изготовлением мебели, ремонт сантехники, кондиционеров, электрики.Официальное название компании Pearl Pool Technical Service LLC.В формате ...Переводы5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $8
Нужен Company Profile для Interior Design компании. Написать текст с описанием, о том что компания выполняет любые ремонтные-строительные работы с интерьером, изготовлением мебели, ремонт сантехники, кондиционеров, электрики.Официальное название компании Pearl Pool Technical Service LLC.В формате ...Переводынет заявокЗакрыт6 лет назад
- $8
Нужен Company Profile для Interior Design компании. Написать текст с описанием, о том что компания выполняет любые ремонтные-строительные работы с интерьером, изготовлением мебели, ремонт сантехники, кондиционеров, электрики.Официальное название компании Pearl Pool Technical Service LLC.В формате ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт6 лет назад
реалистичности на фото..Сейчас кину примеры работ и тз Вот пример,Текст нужно будет наложить на серую стену ,Текст нужно будет наложить на серую стену,Шрифты6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $6
Подробное описание1. В готовом веб-проекте нужно визуализировать размещение баннера.Нужно сделать баннер и на готовой странице сделать несколько вариантов размещения этого баннера - сбоку, на боковой плашке и в подвале. Расположение банера: http://joxi.ru/zANW4P9uvB9Y0rБаннер - gif ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $6
Подробное описание1. В готовом веб-проекте нужно визуализировать размещение баннера.Нужно сделать баннер и на готовой странице сделать несколько вариантов размещения этого баннера - сбоку, на боковой плашке и в подвале. Расположение банера: http://joxi.ru/zANW4P9uvB9Y0rБаннер - gif ...Баннеры5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $11
Исходники: https://cloud.mail.ru/public/29u6/V9nMbL6ED ТЗ: 1. Сделать белый фон 2. Увеличить контраст, больше черного 3. Убрать царапины и белые точки на объекте если есть 4. Добавить отражение 5. Размер 1500х1500, положение по вертикали (чуть ниже центра) и ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $8
Откликаться могут только у кого более 20 сделок по обработке фото!!! (если откликаются не соответствующие критерию - сразу бан!) Обработать 100 фото (всего 500 фото - 5 сделок). 1. Сделать белый фон 2. Увеличить контраст, ...Обработка фотографий7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $8
Добрый день! Нам необходимо сделать 2 пдф файла и одну отдельную обложку! Файл должны быть в нашей цветовой гамме (изумрудный-золото) и содержать наш логотип (ссылка на логотип https://yadi.sk/d/quZBMJMER6M6Nw) 1-ый файл состоит из 3-х частей, которые ...Шрифты7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $13
дробное описание1-к кв, 47 кв.м., требуется разработать дизайн с расстановкой мебели и электрики. Планировка интересная. Результат проекта предоставить в визуализации (эллюстрации).3D-графика1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $13
Подробное описание1-к кв, 47 кв.м., требуется разработать дизайн с расстановкой мебели и электрики. Планировка интересная. Результат проекта предоставить в визуализации (эллюстрации).Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $6
Необходимо создать несколько шаблонов\пресетов в фотошоп, для дальнейшей возможности их редактирования заказчиком. Шаблон придумывается исполнителем на основе примеров от заказчика, но не полная копия\плагиат Формат: Psd Область применения Вк, Инстаграмм ( шаблонны в соотв разрешениях, ...Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен исполнитель, который умеет обрабатывать фото как в фотошопе, так и в мобильных приложениях, таких как Снабсид и Пиксарт, Фейстюн - нужно сделать цветокоррекекцию, резкость некоторых частей (отдельно губ, отдельно глаз, ресниц и т.д.), улучшение ...Обработка фотографий11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Нужно сделать готовые для печати макеты для уличных баннеров . Окна и дверь в сказочном стиле. Рамы окон и дверь деревянные. Будут висеть на доме из бревна. На одном из окон должен сидеть кот. Размеры ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $7
Разработать дизайн спортивного Рашгарда, стиль Киокушинкай каратэ, использовать можно символы кандзи канку образ Байкала слова «байкальская лига Киокусинкай», Цвета чёрный серый белый синий голубойИллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $9
Необходимо доработать модель пластикового корпуса для того, чтобы можно было напечатать на 3d принтере.Изначально я делал модель в SketchUp и сохранил ее во всех возможных 3D форматах (они в приложении)Модель представляет из себя обтекаемую коробку ...3D-графика8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $7
Сделать задачу по С#:Консольное приложениеПредметная область: ATC. На АТС хранится информация о всех клиентах станции. АТС имеет список тарифов на междугородние разговоры. Клиент АТС может совершать множество звонков в различные города.На все тарифы назначается скидка. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад