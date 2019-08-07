Визуализация интерьера (3D модель)

Необходимо создать 3Д модели 2-х кабинетов:1. Естественно- научный центр

2. Робоквантум

В папках с аналогичными названиями находятся схемы расположения мебели в каждом кабинете, а также картинки данной мебели.

В отдельной папке находятся планы помещений с размерами.

Еще в одной папке собраны примеры логотипов, использующихся для создания данных кабинетов.

Необходимо расположить в каждом кабинете мебель согласно плану, а также разработать дизайн стеновых панелей и эмблем для каждого кабинета.

Стеновые панели в виде пересекающихся линий (как на рисунке ниже, но в цветах как логотип кабинета) необходимо расположить на свободных стенах на высоте 1 метра над полом, а так же на любой стене расположить сам логотип. Пример прилагаю.