Добрый день! Скажите пожалуйста, сможете ли вы сделать вот такой барельеф? Глубина барельефа 10 см
Визуализация интерьера (3D модель)
Необходимо создать 3Д модели 2-х кабинетов:1. Естественно- научный центр
2. Робоквантум
В папках с аналогичными названиями находятся схемы расположения мебели в каждом кабинете, а также картинки данной мебели.
В отдельной папке находятся планы помещений с размерами.
Еще в одной папке собраны примеры логотипов, использующихся для создания данных кабинетов.
Необходимо расположить в каждом кабинете мебель согласно плану, а также разработать дизайн стеновых панелей и эмблем для каждого кабинета.
Стеновые панели в виде пересекающихся линий (как на рисунке ниже, но в цветах как логотип кабинета) необходимо расположить на свободных стенах на высоте 1 метра над полом, а так же на любой стене расположить сам логотип. Пример прилагаю.
Заявки фрилансеров
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