Сделать 3Д модели упаковки спортивного питания

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок258 просмотров

сделать 3Д модели упаковки спортивного питания

1. пакетик с порошком(как этот https://sketchfab.com/search?q=supplement&sort_by=-pertinence&type=models)

2. пластиковая банка(оригинальной формы)

6 лет назад
sanderlee
41 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • 3D визуализация домов для сайта

    Необходимо сделать: 1. 1-5 ракурсов домов из бруса в окружении.  2. Отрисовать к ним 2d планировки.  Пока 10 проектов, в дальнейшем будет больше.  Указывайте сроки и стоимость. А также прикрепляйте портфолио.

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен 3д моделер персонажей.(Знание Zbrush).

    Нужно создать 3д модель демогоргона (файл прилагается). Денег не могу предложить. Я начинающий игродел,поэтому как только выпущу игру сразу расплачусь с вами. Если вам понравиться работать со мной то можно будет продолжить сотрудничество на постоянной ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Cоздать 3d модель ландшафтного дизайна в SketchUp

    Требуется создать 3d модель ландшафтного дизайна в SketchUp , модель строения частично реализована, см. скрин во вкладке. ТЗ прилагаю. Использовать 3д модели растений, конвертированные из 3dsmax, из библиотеки не используем. Модели предоставляю, конвертируете – вы. ...

    SketchUp
    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание 3д модели объекта

    Общая концепция Компания реализует 3д сканирование объектов (промышленные, строительные и т.д.). Необходимо провести обработку моделей 3д сканирования, преобразование их в надлежащий вид и формат для последующей работы в программе Unity. Цель дальнейшей работы заключается ...

    Unity
    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 3d модель. Правильный икосаэдр.

    Нужна 3д модель икосаэдра, с 3д круглыми кристаллами. На фото модель кристалла. Материал кристаллов пластик. Размер стороны (треугольник) 49,865х43,195мм Размер кристалла 2,825мм Задача. Возможность в дальнейшем самостоятельно наносить новые дизайны (текстуры) на 3d ...

    3ds Max
    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Визуализация

    Здравствуйте. Есть модели скамеек. Нужен простенький виз.  с зеленью. Вид скамейки приложен. Интересует цена и срок.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Готовые макеты памятников (стеллы, цвентики, ограды) в 3dmax

    Добрый день! Ищу уже готовые макеты ритуальных памятников (стелы, надгробные плиты, цветники, ограды, благоустройство) в 3dmax Как по отдельности, так и вместе Присылайте фото того, что у вас ...

    3ds Max
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад