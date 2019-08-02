сделать 3Д модели упаковки спортивного питания

Нужно создать 3д модель демогоргона (файл прилагается). Денег не могу предложить. Я начинающий игродел,поэтому как только выпущу игру сразу расплачусь с вами. Если вам понравиться работать со мной то можно будет продолжить сотрудничество на постоянной ...