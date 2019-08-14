Отрисовать оборудование в 3d

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен6 заявок394 просмотра

Необходимо смоделировать оборудование в 3d для демонстрации в интерьере.

Примерно 20 единиц. Примеры во вложении.

6 лет назад
GeraTN
43 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SergPG
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$50
3 дня
Не ожидала столь оперативного выполнения задачи. Оборудование было смоделировано качественно: от оригинала не отличить. Всегда на связи, приятный в общении. Вносил дельные предложения, когда у меня возникали затруднения. Буду и дальше работать с Сергеем.
Татьяна прекрасный заказчик, хорошая постановка задачи, коммуникативность отличная, несмотря на разницу во времени)), оплата своевременная. Очень рекомендую к работе с ней. Надеюсь на продолжения сотрудничества.

Заявки фрилансеров

SergPG
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад

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