Отрисовать оборудование в 3d

Не ожидала столь оперативного выполнения задачи. Оборудование было смоделировано качественно: от оригинала не отличить. Всегда на связи, приятный в общении. Вносил дельные предложения, когда у меня возникали затруднения. Буду и дальше работать с Сергеем.