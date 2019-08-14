Необходимо отрисовать оборудование в 3D-проекции.
Отрисовать оборудование в 3d
Необходимо смоделировать оборудование в 3d для демонстрации в интерьере.
Примерно 20 единиц. Примеры во вложении.
Выбранный исполнитель
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