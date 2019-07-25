Настроить рендер в 3dmax 2017

Добрый день

Нужно что я мог сам делать рендеры из имеющихся файлов .max

Установлен свежий 3dmax 2017 (и 3dmax 2020)

есть файл .max, папка с текстурами

Рендер ещё не установлен

Работы можно будет провести через TeamViewer либо иным способом, мне не принципиально

От вас жду стоимость и сроки.