Сделать 3д модель по фото

Доброго времени! Есть отсканированная поверхность https://nc.plast-servis.ru/index.php/s/BmiRLbGKyK7CCxd в ней надо сделать отсечение по кривым как тут https://nc.plast-servis.ru/index.php/s/BDw5T8jfBijS9Ct и сделать результат телом а не поверхностью. Надо вчера :)