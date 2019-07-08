Дизайн футболки

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт7 заявок245 просмотров

Требуется создание изображения, которое будет наноситься на ткань для последующего изготовления стильной футболки с логотипом.

Дизайн необходим в стиле логотипа с эффектом 3d.

Логотип также должен размещаться на изображении.

В результате должно быть прямоугольное изображение размером 2500 х 5000 px минимум, 300dpi, в psd.

Во вложении логотип и примеры футболок.

Цена не более 500 руб.

Оплата в wmr.

6 лет назад
interser
Антон 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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