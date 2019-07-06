Разработать пром дизайн корпуса устройства

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок295 просмотров

Необходимо разработать промышленный дизайн корпуса устройства (Диммер, для управления светом), а также декоративных элементов для скрытия вимнтерьере мест коммутации с исполнительными устройствами (светильниками, световыми лентами и пр).

Размеры устройства 200x28x140 (могут быть скорректированы в пропорциях)

Исполнителю будет предоставлено исследование с рекомендациями по выбору форм факторов и конкурентные решения в дизайне.

Требуется: 

Предоставить техническое задание (бриф) для формулирования требований

Предоставить портфолио с опытом подобных работ.

Ожидаемый уровень исполнения: 

https://pipl.ua/image/cache/catalog/sl_bk-1000x1000.jpg

6 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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