Разработать пром дизайн корпуса устройства

Необходимо разработать промышленный дизайн корпуса устройства (Диммер, для управления светом), а также декоративных элементов для скрытия вимнтерьере мест коммутации с исполнительными устройствами (светильниками, световыми лентами и пр).

Размеры устройства 200x28x140 (могут быть скорректированы в пропорциях)

Исполнителю будет предоставлено исследование с рекомендациями по выбору форм факторов и конкурентные решения в дизайне.

Требуется:

Предоставить техническое задание (бриф) для формулирования требований

Предоставить портфолио с опытом подобных работ.

Ожидаемый уровень исполнения:

https://pipl.ua/image/cache/catalog/sl_bk-1000x1000.jpg