Компания ImaginusVR ищет V-Ray специалиста (или Corona, Octane) для предметной визуализации. (Техника и прочее). За деталями проекта, ценой пишите в директ :)
Разработать пром дизайн корпуса устройства
Необходимо разработать промышленный дизайн корпуса устройства (Диммер, для управления светом), а также декоративных элементов для скрытия вимнтерьере мест коммутации с исполнительными устройствами (светильниками, световыми лентами и пр).
Размеры устройства 200x28x140 (могут быть скорректированы в пропорциях)
Исполнителю будет предоставлено исследование с рекомендациями по выбору форм факторов и конкурентные решения в дизайне.
Требуется:
Предоставить техническое задание (бриф) для формулирования требований
Предоставить портфолио с опытом подобных работ.
Ожидаемый уровень исполнения:
Заявки фрилансеров
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