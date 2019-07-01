Конструктор на сайт

Требуется решить следующую задачу:

Нужно реализовать на сайте очень простое управление для поворотов, перемещения, прикрепления 3D фигур.

Текущая ситуация: Запущен сайт https://avroralepnina.ru/catalog/karinizi-with-figure/, на странице представлены модели, например, карнизов. Теперь возьмём конкретный образец -> https://avroralepnina.ru/catalog/karinizi-with-figure/karniz_s_risunkom_ak_41_38hx20mm, под моделью кнопка "Посмотреть в 3D".

Далее открывается плеер, внутри которого фигуру можно поворачивать по 3-м осям.

К сожалению, выбранная технология не позволяет внутри 3D контейнера / фрейма / окна размещать несколько 3D фигур, которые можно передвигать, соединять друг с другом, приклеивать к определённым узлам.

Из наглядных аналогов наиболее похоже следующее решениеhttps://s-kupe.by/index.php/konstruktor-shkafov-kupe-onlajn. Однако, это: - 2D технология - внутри фрейма форма с элементами конфигурации (кнопки, чек-боксы и т. п.) - нужно реализовать очень простое управление для поворотов, перемещения, прикрепления 3D фигур, а на варианте предложенного аналога не всё из этого.

Ещё более подробные требования в ТЗ мы можем предоставить после того, как Вы дадите обратную связь, готовы ли Вы выполнить данный заказ. Что скажете? Как оцениваете свои возможности, навыки?