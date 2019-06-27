3D визуализация 3х планировок (вид сверху)

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт9 заявок259 просмотров

Нужно сделать визуализацию 3х планировок (1, 2х и 3х комнатных квартир) с мебелью. Формат jpeg 1920x1080. Срок 2.07.

6 лет назад
MrStomp
Сергей 
46 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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