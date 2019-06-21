Доработка двух 3D моделей малышей в Zbrush, Maya и Redshift

Нужно доработать 3д модели согласно их 2д концептам, чтобы они соответствовали их 3д ожиданию.

Пункты не соответствия постарались выявить и подробно расписали детально.

Волосы у моделей используются XGen (не полигоны).

В работе нужно будет использовать Zbrush, Maya и настроить материалы и рендер в Redshift (обязательно!).

Девочке нужно сделать платье по 2д концепту.

Также будет здорово, если вы сделаете ригинг моделям для анимации.

По оплате 4000 руб\доработки моделей, 3000 руб\ригинг. Оплата указана за обоих персонажей.

Будут еще задания на моделинг папы и мамы, других персонажей и игрушечных машинок.

Поэтому надеюсь на долгосрочное сотрудничество с вами.

В заявки пришлите ссылку на свое портфолио.