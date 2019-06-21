Доработка двух 3D моделей малышей в Zbrush, Maya и Redshift

$120
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки439 просмотров

Нужно доработать 3д модели согласно их 2д концептам, чтобы они соответствовали их 3д ожиданию. 

Пункты не соответствия постарались выявить и подробно расписали детально. 

Волосы у моделей используются XGen (не полигоны).

В работе нужно будет использовать Zbrush, Maya и настроить материалы и рендер в Redshift (обязательно!).

Девочке  нужно сделать платье по 2д концепту.

Также будет здорово, если вы сделаете ригинг моделям для анимации.

По оплате 4000 руб\доработки моделей, 3000 руб\ригинг. Оплата указана за обоих персонажей.

Будут еще задания на моделинг папы и мамы, других персонажей и игрушечных машинок. 

Поэтому надеюсь на долгосрочное сотрудничество с вами.

 

В заявки пришлите ссылку на свое портфолио.

6 лет назад
bw20
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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