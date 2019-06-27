Разработка 3D модели корпуса

Не сложная на первый взгляд задача в процессе выполнения обросла множеством нюансов, которые благодаря профессионализму Александра решались очень грамотно. Для любого заказчика большая удача найти нужного компетентного исполнителя, чтобы можно было расслабиться и только вносить косметические правки. Мне повезло). Спасибо за разработку.