3d интро в игровом стиле( Brawl stars, assassin's Creed) Яркое уникальное
Разработка 3D модели корпуса
Необходимо разработать 3D модель корпуса по требованиям, изложенным в прикрепленном в ТЗ.
Наличие подобного опыта привествуется, если есть подобные опыт, скидывайте ссылки на портфолио или работы.
В предложении прошу указывать цену и срок выполнения работы.
Выбранный исполнитель
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