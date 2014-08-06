Есть рабочий скетч управления платой ESP8266 по протоколу MQTT. Необходимо добавить функционал обновления прошивки через OTA, добавить в существующий скетч несколько новых программ управления пинами по протоколу MQTT, также есть другие задачи по расширению функциональности ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
ТЗ во вложении, необходимо разработать 3D модель. Пишите сразу цену и сроки.Завершен4 года назад
Необходимо разработать 3D модель корпуса по требованиям, изложенным в прикрепленном в ТЗ. Наличие подобного опыта привествуется, если есть подобные опыт, скидывайте ссылки на портфолио или работы. В предложении прошу указывать цену и срок выполнения работы.Завершен5 лет назад
Необходимо срендерить в 3D изображение датчика по имеющемуся фото. После выполнения работы предоставить исходный файл и изображения с нескольких ракурсов. Более подробно в прилагаемом файле. Задача срочная - не более суток на выполнение.Завершен6 лет назад
Небольшая верстка, перевод некоторых элементов шаблона + установка JCE, капчи. Подробности в ТЗ. Прошу указать стоимость и срок выполнения. Исполнителей без отзывов не рассматриваю. Предпочтительная форма оплаты - PayPal, ЯндексДеньги, можно и СБС.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть 5 инструкций на английском языке. Есть переводы этих инструкций. Нужно сверстать переводы идентично оригинала (выровнять все таблицы, шрифты, отступы, межстрочные интервалы). Там, где на картинках есть английские слова, их нужно заменить на русские. Некоторые ...Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется обновить joomla с 2.5 до 3.3 и заменить магазин с Virtuemart на Joomshopping. Подробности в ТЗ. Рассматриваю предложения с ценой и сроками.Завершен9 лет назад
Требуется обновить joomla с 2.5 до 3.3 и заменить магазин с Virtuemart на Joomshopping. Подробности в ТЗ. Рассматриваю предложения с ценой и сроками.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется выровнять один пункт согласно задания. Пишите сразу стоимостьHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется доработка сайта на Joomla 3.2, подробности в прилагаемом ТЗ. В ТЗ возможно вносить корректировки. Предпочтения к исполнителям — большой опыт, наличие портфолио и внимательное изучение ТЗ, а не просто - сделаю. От вас — цена, сроки. Желательно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Требуется разработка сайта на Joomla 3.2, подробности в прилагаемом ТЗ. В ТЗ возможно вносить корректировки по согласованию сторон. Предпочтения к исполнителям — большой опыт и наличие портфолио. От вас — цена, сроки. Можно прямо в ТЗ по этапам ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется разработка сайта на Joomla 3.2, подробности в прилагаемом ТЗ. В ТЗ возможно вносить корректировки по согласованию сторон. Убедительная просьба внимательно ознакомиться с ТЗ, чтобы четко понять масштаб работы. Предпочтения к исполнителям - большой опыт и портфолио. От вас ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется красивый анимированный баннер размером 480x100 весом не более 100к (форматы допускаются разные). Вешаться будет тут www.z-wave.ru, вести будет на сайт www.smartremote.ru (нужно посмотреть сайт, уловить идею и проявить креативность). Основная идея того, что требуется ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Для Arduino UNO написать скетч по заданию. Все необходимые библиотеки есть и по отдельности проверены. Требуется реализовать алгоритм, описанный в задании.Прочеенет заявокЗакрыт11 лет назад
На форуме Kunena v1.6.3 стала невидима часть постов (отображаются как пустые сообщения). Если же начать менять данный пост или сделать цитирование, то текст виден. Нужно поправить. Также еще две маленькие доработки по верстке. ТЗ в ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется восстановление работоспособности магазина VirtueMart 1.1.4 на Joomla 1.5.22. В настоящий момент не оформляется заказ в ИЕ9 (выдает сообщение об ошибке), хотя в Опере оформление проходит. ТЗ со скринами в прищепке. Также, есть жалобы от ...Закрыт12 лет назад
Основная задача - поправить работу компонента Xmap (v.1.2.8) - перестал выводить карту форума на Кунена (v.1.6.3). Версия Joomla 1.5.22. Остальные доработки - верстка. ТЗ в прищепке.Завершен12 лет назад
В магазине VirtueMart 1.1.4 на Joomla 1.5.22 пропало изображение кнопки "Купить", а также изображения кнопок "+" и "-". Есть подозрения, что это связано с изменениями у хостера (т.к. хостер обновлял железо), а сайт в это ...Завершен12 лет назад
Приблизительную структуру визитки изложил в приложении. Как строгое руководство к действию не применять, требуется креативность и фантазия. Сам ни разу не дизайнер, поэтому прибегаю к помощи. Также в данной работе потребуется отрисовка существующего логотипа в ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
Магазин Virtuemart 1.1.4 stable установлен на joomla 1.5.18. C самого начала при оформлении заказа (самый последний шаг) к сумме заказа автоматом прибавляется мистическая цифра в 2 рубля. Откуда она берется найти не смог. Прошу пофикситьЗавершен13 лет назад