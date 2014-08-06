sergsap

Сергей Пушкин sergsap

 
46 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
8
безопасных платежей

  • Скетч для ESP8266

    Есть рабочий скетч управления платой ESP8266 по протоколу MQTT. Необходимо добавить функционал обновления прошивки через OTA, добавить в существующий скетч несколько новых программ управления пинами по протоколу MQTT, также есть другие задачи по расширению функциональности ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка 3D модели корпуса

    Необходимо разработать 3D модель корпуса по требованиям, изложенным в прикрепленном в ТЗ. Наличие подобного опыта привествуется, если есть подобные опыт, скидывайте ссылки на портфолио или работы. В предложении прошу указывать цену и срок выполнения работы.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Срендерить в 3D датчик

    Необходимо срендерить в 3D изображение датчика по имеющемуся фото. После выполнения работы предоставить исходный файл и изображения с нескольких ракурсов. Более подробно в прилагаемом файле. Задача срочная - не более суток на выполнение.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработка купленного шаблона под нужды проекта

    Небольшая верстка, перевод некоторых элементов шаблона +  установка JCE, капчи. Подробности в ТЗ. Прошу указать стоимость и срок выполнения. Исполнителей без отзывов не рассматриваю. Предпочтительная форма оплаты - PayPal, ЯндексДеньги, можно и СБС.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка инструкций (переводов) в ворде

    Есть 5 инструкций на английском языке. Есть переводы этих инструкций. Нужно сверстать переводы идентично оригинала (выровнять все таблицы, шрифты, отступы, межстрочные интервалы). Там, где на картинках есть английские слова, их нужно заменить на русские. Некоторые ...

    Редактирование и Корректура3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla

    Требуется доработка сайта на Joomla 3.2, подробности в прилагаемом ТЗ. В ТЗ возможно вносить корректировки. Предпочтения к исполнителям — большой опыт, наличие портфолио и внимательное изучение ТЗ, а не просто - сделаю. От вас — цена, сроки. Желательно ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта Joomla 3.2 + Joomshopping

    $1000

    Требуется разработка сайта на Joomla 3.2, подробности в прилагаемом ТЗ. В ТЗ возможно вносить корректировки по согласованию сторон. Предпочтения к исполнителям — большой опыт и наличие портфолио. От вас — цена, сроки. Можно прямо в ТЗ по этапам ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Выполнение сайта "под ключ" согласно ТЗ

    Требуется разработка сайта на Joomla 3.2, подробности в прилагаемом ТЗ. В ТЗ возможно вносить корректировки по согласованию сторон. Убедительная просьба внимательно ознакомиться с ТЗ, чтобы четко понять масштаб работы. Предпочтения к исполнителям - большой опыт и портфолио. От вас ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер-растяжка

    $50

    Требуется красивый анимированный баннер размером 480x100 весом не более 100к (форматы допускаются разные). Вешаться будет тут www.z-wave.ru, вести будет на сайт www.smartremote.ru (нужно посмотреть сайт, уловить идею и проявить креативность). Основная идея того, что требуется ...

    Android
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скетч для Ардуино

    Для Arduino UNO написать скетч по заданию. Все необходимые библиотеки есть и по отдельности проверены. Требуется реализовать алгоритм, описанный в задании.

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка шаблона Kunena/ исправление багов

    На форуме Kunena v1.6.3 стала невидима часть постов (отображаются как пустые сообщения). Если же начать менять данный пост или сделать цитирование, то текст виден. Нужно поправить. Также еще две маленькие доработки по верстке. ТЗ в ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оформление заказа в Virtuemart

    Требуется восстановление работоспособности магазина VirtueMart 1.1.4 на Joomla 1.5.22. В настоящий момент не оформляется заказ в ИЕ9 (выдает сообщение об ошибке), хотя в Опере оформление проходит. ТЗ со скринами в прищепке. Также, есть жалобы от ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправление скриптов Virtuemart

    В магазине VirtueMart 1.1.4 на Joomla 1.5.22 пропало изображение кнопки "Купить", а также изображения кнопок "+" и "-". Есть подозрения, что это связано с изменениями у хостера (т.к. хостер обновлял железо), а сайт в это ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработать дизайн визитки

    Приблизительную структуру визитки изложил в приложении. Как строгое руководство к действию не применять, требуется креативность и фантазия. Сам ни разу не дизайнер, поэтому прибегаю к помощи. Также в данной работе потребуется отрисовка существующего логотипа в ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Устранить косяк Virtuemart 1.1.4 stable

    Магазин Virtuemart 1.1.4 stable установлен на joomla 1.5.18. C самого начала при оформлении заказа (самый последний шаг) к сумме заказа автоматом прибавляется мистическая цифра в 2 рубля. Откуда она берется найти не смог. Прошу пофиксить

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
Zelenyuk_A
Александр 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$20
10 баллов
4 года назад
Разработка 3D модели трансформатора по чертежам из datasheets
Исключительно положительные впечатления от сотрудничества с Сергеем! Рекомендую!
Работа выполнена быстрее заявленного срока, никаких замечаний не последовало, всё четко и строго по ТЗ, поэтому 5 баллов.
Ответный отзыв
Zelenyuk_A
Александр 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Разработка 3D модели корпуса
Исключительно приятное сотрудничество: чётко поставленная задача, адекватные требования и справедливые замечания. Сергей активно принимал участие в процессе разработки и всячески поддерживал. Считаю, что мне очень повезло с заказчиком. Большое спасибо!
Не сложная на первый взгляд задача в процессе выполнения обросла множеством нюансов, которые благодаря профессионализму Александра решались очень грамотно. Для любого заказчика большая удача найти нужного компетентного исполнителя, чтобы можно было расслабиться и только вносить косметические правки. Мне повезло). Спасибо за разработку.
Ответный отзыв
avre001
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
20 отзывов
$10
10 баллов
6 лет назад
Срендерить в 3D датчик
Порядочный заказчик, грамотно излагает задачу, всегда на связи. Очень рекомендую к сотрудничеству! Спасибо Сергею за предоставленную работу.
Задача выполнена быстро и профессионально, рекомендую!
Ответный отзыв
tommy_inf
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Доработка купленного шаблона под нужды проекта
Рекомендую данного заказчика. ТЗ более чем понятно. Оплата в срок сразу же после проверки. Проблем с коммуникацией нет, отвечает по мере возможности. Спасибо за сотрудничество!
Считаю, что с исполнителем повезло. Все быстро, четко, компетентно. Планирую продолжить сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
jdiond
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Замена Viruemart на Joomshopping
Рад сотрудничеству с Сергеем. - Четко поставленная задача. - Оплата моментально. - Всегда на связи. Рекомендую. Спасибо.
Ничего не предвещало такого количества проблем, с которыми пришлось столкнуться в процессе небольшой работы, но Виталий терпеливо выдержал все испытания. Качество на высоком уровне, рекомендую!
Ответный отзыв