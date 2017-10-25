Срендерить в 3D датчик

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен7 заявок193 просмотра

Необходимо срендерить в 3D изображение датчика по имеющемуся фото. После выполнения работы предоставить исходный файл и изображения с нескольких ракурсов. Более подробно в прилагаемом файле.

Задача срочная - не более суток на выполнение. 

8 лет назад
sergsap
Сергей 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

avre001
44 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
8 лет назад
$10
1 день
Задача выполнена быстро и профессионально, рекомендую!
Порядочный заказчик, грамотно излагает задачу, всегда на связи. Очень рекомендую к сотрудничеству! Спасибо Сергею за предоставленную работу.

Заявки фрилансеров

avre001
44 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
8 лет назад

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