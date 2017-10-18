Всем привет. Нужно квартиру что на картинке, перенести в 3DS Max. Размеры должны совпадать. Что бы я потом добавил там мебель и т. д. Это нужно для того, что бы уместить все в такой маленъкой ...
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
мне понравилось Ваше портфолио и детальность проработки ваших дизайнов. Я только что разместила заказ, возможно он Вас заинтересует. Требуется разработать детальные 3D модели интерьеров следующих 2x машин:
Lucid air - Launch Edition, Executive Seating. https://lucidmotors.com/car
Jaguar i-Pace. https://www.jaguar.com/jaguar-range/i-pace-concept-car/index.html
- Обязательна текстура стекла, зеркал и металла. Проработка всех кнопок и швов. Детали должны быть отдельными для дальнейшей обработки поверхностей. Проработка освещения.
- Разработки экстерьера не требуется.
- Формат должен быть совместимым с программой VRed Autodesk для дальнейшей обработки.
Если мы сойдемся по цене у меня будет дополнение к заказу на 2 следующие машины. 2 последние модели менее детальные: Mercedes Vision Tokyo Tesla Model 3
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