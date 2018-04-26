Нужна помощь с программой labview. Есть готовый прибор, нужно его немного преобразовать
Дизайн студии
Всем привет. Нужно квартиру что на картинке, перенести в 3DS Max. Размеры должны совпадать. Что бы я потом добавил там мебель и т. д. Это нужно для того, что бы уместить все в такой маленъкой квартире.
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