Простые 3-d модели 3ds max

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно сделать простые, цветные 3-d модели прикрепленных изображений(Screenshot_17, Screenshot_8, Screenshot_3, Screenshot_1) на 3ds max, формат-DAE, обязательно указать материалы, модели должны весить минимально, насколько это возможно, у 3-d моделей лицевая и задняя сторона должна точно повторять изображения прикрепленных файлов, нужно просто чуть чуть добавить объема к этим изображение ,сделать двухстороннюю копию изображений с некой толщиной. Лестница практически готова, но модели нужно добавить материалы, вот ссылка на готовую лестницу : https://yadi.sk/d/CpVPoHyc3NkpTV там будет файл с форматом DAE у которого нужно просто добавить материалы и модель будет готова.