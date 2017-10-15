Простые 3-d модели 3ds max

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Закрыт4 заявки441 просмотр

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно сделать простые, цветные 3-d модели прикрепленных изображений(Screenshot_17, Screenshot_8, Screenshot_3, Screenshot_1) на 3ds max, формат-DAE, обязательно указать материалы, модели должны весить минимально, насколько это возможно, у 3-d моделей лицевая и задняя сторона должна точно повторять изображения прикрепленных файлов, нужно просто чуть чуть добавить объема к этим изображение ,сделать двухстороннюю копию изображений с некой толщиной. Лестница практически готова, но модели нужно добавить материалы, вот ссылка на готовую лестницу : https://yadi.sk/d/CpVPoHyc3NkpTV там будет файл с форматом DAE у которого нужно просто добавить материалы и модель будет готова.

3ds Max
8 лет назад
guest_15080227915034
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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