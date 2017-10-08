ТЗ: Создание 3D модели светильника, на основании файла во вложении. Форматы файла : STL или OBJ Размер светильника : Н40 х 15 х 15 см.
3d модель
Нужно изготовить 3d модель
Интересует именно белая фигурная часть, корпус судна тоже следует обозначить но не так детально и не полностью
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