Здравствуйте. Необходимо создать контурный 3Д эскиз стеллажа. Никаких цветных изображений не нужно, а лишь простой контурный 3Д эскиз. Прикрепляю набросок, также прикрепляю пример подобного эскиза для наглядности. Никаких размеров на эскизе указывать не нужно. ...