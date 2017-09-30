Макет календаря в 3D (только картинка)

Необходима картинка, изображающая сварщика либо сварочный аппарат с искрами. Вокруг должны быть кубы и надпись в 3D. Образцы фото и

окружающих кубов во вложениях. Это должна быть картинка, изображающая

как-бы технологии будущего. Сам сварщик может быть 2D. Необходимо

органично и со вкусом соединить эти задачи и изображения.