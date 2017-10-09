3 D проект Создать островока фото ест нужен PSD

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен12 заявок254 просмотра

Здравствуйте мне нужен поставить Островок на отмечений место в Торговом центре где на чорном отмечен и PSD зделат островка 2*3*1.2м дизайн островка

8 лет назад
nataliasoe
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$200
1 день
Рекомендую всем очен грамотний специалист
Уже второй проект и всё только на высшем уровне. Очень рад и благодарен за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад