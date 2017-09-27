35 моделей в 3d отрисовать к обеду понедельника

$170
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок405 просмотров

35 моделей в 3d отрисовать к обеду понедельника

Бюджет 10 000 рублей, сроки обед понедельника

На выходе каждого светильника 4 ракурса и исходник 3d max

Оплата только по факту полной готовности, возможен аванс не более 20% от суммы, после готовности 20 моделей

Работа не сложная, оставляйте ваш скайп

3ds Max
8 лет назад
tugsesp
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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