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1С-Bitrix сверстать 1 страницу + header footer и отрерайтить 58 страниц и наполнить по шаблону этой страницы - срочно Оплата БЕЗ аванса, только по факту сдачи Отчёт каждый час по работе Бюджет 4000 рублей, сроки выполнения - сегодня ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
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На сайт Wordpress поставить Woocommerce, эквайринг, внести товары - срочно на готовый сайт нужно поставить вукомерц, переверстать под это шаблоны, подключить сбербанк - модуль если нужно купим, внести товары Оплата БЕЗ аванса, только по факту сдачи Отчёт каждый ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Специалист по GUI - Android Studio - срочно Разработать не большой интерфейс Бюджет 5000 рублей, оплата по факту готовности БЕЗ авансов Сроки 1-2 дня Пишите ваш скайпМобильные приложения5 заявокЗакрыт6 лет назад
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Вёрстка ИМ - PSD to HTML - адаптивно - срочно Оплата БЕЗ аванса, только по факту сдачи Отчёт каждый час по работе, ссылкой на вашем сервере Бюджет 4000 рублей, сроки выполнения - завтра вечер, макеты простые оставляйте ваш скайп ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт6 лет назад
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Адаптивная вёрстка макетов - срочно Оплата БЕЗ аванса, только по факту сдачи Отчёт каждый час по работе, ссылкой на вашем сервере Бюджет 50$, сроки выполнения - завтра к обеду, макеты простые оставляйте ваш скайп для связиЗавершен6 лет назад
- $60
Вёрстка HTML PSD - Bootstrap - Срочно Оплата БЕЗ аванса, только по факту сдачи Отчёт каждый час по работе, ссылкой на вашем сервере Бюджет 60$, сроки выполнения - завтра к обеду, макеты простыеЗакрыт6 лет назад
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INSALES вёрстка, не много работ по функицоналу - срочно Оплата без аванса, только по факту сдачи этапов Отчёт каждый час по работе Бюджет 65$, сроки выполнения - сегодня к ночи Оставляйте ваш скайпВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
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