tugsesp

Константин Вересов tugsesp

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Creator_site
Николай 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
6 баллов
6 лет назад
Адаптивная вёрстка макетов - срочно
Нормально поработали
всё прошло успешно, спасибо
Ответный отзыв
graberzz
Аяз 
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
2 балла
6 лет назад
Вёрстка HTML PSD - Bootstrap - Срочно
После выполнения работа была отдана на "финальную проверку", которая длится по сей день. На связь заказчик не выходил с 17 сентября. Не рекомендую.
отличный исполнитель
Ответный отзыв