Вёрстка простых макетов по сетке boostrap - срочно

Страницы простые, так же всплывающие окна по ним

Сроки - завтра 13-00 по Москве

Оплата строго по полной готовности, в ходе работы, возможен не большой аванс не более 20%, после готовности половины страниц

Бюджет 50$

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