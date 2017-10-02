Вёрстка простых макетов по сетке boostrap - срочно

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок375 просмотров

Вёрстка простых макетов по сетке boostrap - срочно

Страницы простые, так же всплывающие окна по ним

Сроки - завтра 13-00 по Москве

Оплата строго по полной готовности, в ходе работы, возможен не большой аванс не более 20%, после готовности половины страниц

Бюджет 50$

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8 лет назад
tugsesp
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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