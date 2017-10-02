Верстальщик/фронтент разр-ик (bitbucket, github, php и Yii)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки240 просмотров

Требуются: хороший верстальщик / фронтент разработчик.  

С умениями работать на bitbucket, github и знаниями в php и Yii 

#php #yii #yii2 #фреймворк #верстка #frontend 

Требуется помощь по доработке главной страницы сайта studio3-14.ru. Сверстанная версия страницы тут studio.apexlife.ru 1. Требуется обновить главную страницу, которая уже сверстана. Прошлый верстальщик не справился с натяжкой на админку. 2. Сайт сделан на PHP фреймворке Yii. У нас самописная админка. Нужно уже сверстанную главную страницу сайта (лендинг) натянуть на админку. 3. Сайт лежит в репозитории на bitbucket, поэтому нужно владеть знаниями работы. Задавайте вопросы. Пишите свою оценку по сроку и бюджету.

PHPYii
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать и посадить на движок из psd

    Нужно сверстать и посадить на движок достаточно несложный сайт. Макет в наличии .psd - пять штук: главная, внутренняя, уменьшенная шапка, мобильная версия, мобильная версия с открытым меню. Предпочтительный движок - wordpress, как ...

    JavaScriptWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка Landing Page

    Добрый день! Нужно сверстать посадочную страницу. ТЗ по проекту здесь: https://drive.google.com/file/d/0BwKKXDQi4SUKYWJxU0xHbHpmaUk/view Адаптивность верстальщик делает самостоятельно, без макета. Срок - 3 дня. Жду ваших предложений.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поправить адаптацию верстки справочника

    Есть верстка справочника, примерно 20 фотографий с надписями слева или справа, но при при различных разрешениях картинки обрезаются, нужно это поправить. Пришлю верстку или скрин в личном сообщении.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Оптимизировать страницу под Google PageSpeed Insights

    Приветсвую. Есть HTML страница + JavaScript внутри. Нужно оптимизировать под скорость загрузки как "для мобильных" так и "для компьютеров". На данный момент показатели не очень (прикрепил скриншоты, там же адрес ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка

    $100

    Необходимо сверстать макет на сетке Smart-Grid (есть в npm)  ТЗ в приложении. Срок до 4 дней.  Прежде чем писать, прошу дать пояснение, что вы знакомы с данной сеткой и ознакомились с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта на Modx

    Нужна помощь специалиста по Modx в верстке нового дизайна сайта с адаптацией. Имеются все необходимые файлы для верстки.   ТЗ  1. Сделать верстку главной страницы сайта.  2. Натянуть новый дизайн на ...

    MODX
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка HTML Purifier на Gallery3

    Добрый день,    есть сайт на движке Gallery 3, который не позволяет использовать хтмл код в описании альбомов. модуль HTML Purifier позволяет использовать хтмл код в описании альбомов, но код кнопки пэйпал модуль ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка сайта-каталога на cms Битрикс

    Сайт существует,  делается редизайн. Просим показать ваши работы для Битрикс. Желательно посоветовать какие исходные данные потребуются от дизайнера и программиста, или Вы можете совместить эти функции. Особо приветствуется наличие сертификата Битрикс.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен верстальщик исправить ошибки на сайте

    $8

    Здравствуйте!  То ли после обновления версии вордпресса, то ли после обновления ssl сертификата на сайте появилось множество ошибок. Нужно их исправить. Сайт abdullinru.ru 1. Верхнее меню стало кривым (слишком широким) 2. ...

    WordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад