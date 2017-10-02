Верстальщик/фронтент разр-ик (bitbucket, github, php и Yii)

Требуются: хороший верстальщик / фронтент разработчик.

С умениями работать на bitbucket, github и знаниями в php и Yii

#php #yii #yii2 #фреймворк #верстка #frontend

Требуется помощь по доработке главной страницы сайта studio3-14.ru. Сверстанная версия страницы тут studio.apexlife.ru 1. Требуется обновить главную страницу, которая уже сверстана. Прошлый верстальщик не справился с натяжкой на админку. 2. Сайт сделан на PHP фреймворке Yii. У нас самописная админка. Нужно уже сверстанную главную страницу сайта (лендинг) натянуть на админку. 3. Сайт лежит в репозитории на bitbucket, поэтому нужно владеть знаниями работы. Задавайте вопросы. Пишите свою оценку по сроку и бюджету.