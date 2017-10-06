Добавление кнопки

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  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок261 просмотр

На сайте нужно добавить кнопку на карту гугла.

В заявке указывайте скайп

8 лет назад
_misha_
Михаил 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

gev-pro
Геворг 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад
$9
1 день
Быстро и качественно. Рекомендую
Спасибо за заказ. Очень компетентный клиент.

Заявки фрилансеров

gev-pro
Геворг 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад

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