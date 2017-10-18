Переверстать новый дизайн под ModX

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок190 просмотров

Есть сайт goo.gl/dHnohH, для него сделан новый дизайн https://drive.google.com/drive/folders/0B3ApL6sHMs_eWWxkSlVIbTh4Y3c

Версия ModX – 2.5.5. Указывайте, пожалуйста, срок и стоимость.

MODX
8 лет назад
a_mike
Михаил 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

PriVaVe
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$150
5 дней
Валерий сделал работу профессионально и в срок, постоянно на связи, рекомендую!
Отличный заказчик. Были представлены четкие задачи и пояснения по работе. Оплата была переведена как договаривались и очень оперативно.

Заявки фрилансеров

PriVaVe
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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