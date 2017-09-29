Сверстать лендинг по psd макету

Необходимо сверстать и поставить на cms (вордпресс или что то схожее) сайт 6-7 стр. (см макет главной). Плюс сделать мобильную версию и адаптив. Макеты выполнены в Sketch, экспортированы в Zeplin.Плюс перенести сайт на хостинг. Требования к исполнителю:Территориальное ...