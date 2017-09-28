Поправки в Joomla с JoomShoping

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок320 просмотров

Joomla с JoomShoping и SPBuilder.

Подробное ТЗ и ссылку на сайт вышлю личным сообщением.

ТЗ в общих чертах:

1. Проверить дыры

2. Настроить прелоудер (поменять на свой).

3. Сверстать в блоке отображение модулей соц.сетей (выровнить)

4. Хотелось бы поставить в место значка корзины картинку. (png есть)

5. Доп информация в описании товара для одной из групп пользователей

6. Настроить одноразовые купоны на скидку или подарки

7. Автоскрытие меню в мобильной версии, при выборе раздела (если это возможно)

8. Навести порядок со ссылками на магазин в общем лендинге.

9. Настроить автозагрузку шрифтов

10. Сделать так, чтобы при добавлении в корзину, страница не перезагружалась

11. Добавить авторизацию  ВК, facebook, OK 

Joomla
8 лет назад
arielgrant
Грант 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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