Доработать верстку сайта на Opencart

http://ninethemes.net/xpresso/opencart/sport/index.php?route=common/home - вот платный шаблон Opencart c Themeforest

- При разрешении 1280px в ширину исчезает зеленый пункт из меню "All Categories"

- А при разрешении 1000px в ширину меню становится мобильным.

ЗАДАЧИ:

- Нам нужно, чтобы зеленый пункт меню не исчезал до 1000px, до появления мобильного меню,чтобы зеленая кнопка присутствовала.

- Также нужно, чтобы в мобильном меню этот пункт присутствовал. Пусть он будет не зеленым, а таким же, как и другие, он он должен быть в мобильном меню.

Меню реализовано через модуль "Mega Menu"

http://easycaptures.com/fs/uploaded/1171/4956962019.png

Важно,чтобы вы хорошо знали верстку, ну и по возможности OPENCART

ФТП и админку могу отправить посмотреть