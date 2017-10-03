Сверстать в HTML и разместить заглушку вместо старого сайта

Что ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо предварительно сделать со старым сайтом:Выгрузить сайт как офлайн-архив, который можно впоследствии развернуть где угодно.Развернуть старый сайт на поддомене old или на каком-то другом - важно, чтобы в сети он остался по какой-то индивидуальной ссылке. Размещение заглушки1. Заглушка неадаптивная, но резиновая. Сейчас ширина исходника 1200px, при расширении окна браузера - тянется фон, но основное содержимое (витрина) должно центрироваться и оставаться неподвижным. При просмотре с устройств с шириной браузера менее, чем задано в исходнике, содержимое должно автоматически масштабироваться, то есть, оставаясь статичным, просто пропорционально уменьшается, чтобы не выскочить за внешние границы браузера.

2. Кнопка "Пригласить Бампер" - при клике/тапе должна автоматически запускаться почтовая программа на устройстве: открывается окно создания нового письма. В окне почтовой программы должен быть задан e-mail получателя: [email protected], а также должна быть задана тема "По вопросам сотрудничества" (ссылка с атрибутом mailto).3. Адрес электронной почты в подписи "По вопросам сотрудничества" должен быть кликабелен, функционал аналогичен кнопке"Пригласить Бампер", то есть при клике открывается окно создания письма почтовой программы, где должен быть задан e-mail получателя: [email protected], а также должна быть задана тема "По вопросам сотрудничества" (ссылка вида mailto).4. Номер телефона в подписи "По вопросам сотрудничества" должен быть активным, при клике или тапе на него устройство должно начать звонить по этому номеру (ссылка с атрибутом callto).5. Кнопка "Корпоративный отдых вместе с детским книжным автобусом "Бампер". К ней нужно прикрутить презентацию, которая бы открывалась в новой вкладке или сразу бы скачивалась.

Превью заглушки во вложении.