Адаптивная верстка лендинга с элементами интернет-магазина

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок257 просмотров

Нужна адаптивная верстка одностраничника для женских сумок, с элементами интернет магазина

Описание прототипов всех страниц с логикой поведения https://docs.google.com/document/d/15-i8_Zv-fPkD53P1DWluFC7OF8hjxOddUouuMaxWjPg/edit?usp=sharing 

Подробное описание всей логики: https://docs.google.com/document/d/1gycVnEepXIjPIhw3BPDF2Tt-2dciVtdfNPLbhZv3ES0/edit?usp=sharing

8 лет назад
revenge303
Александр 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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