Изменить цвет кнопки поправить вёрстку, съехал элемент поправить меню, иерархия напротив выбранного пункта в карточке товара добавить пункт размер изменить в форме заказа виды доставки в форме регистрации поправить ввод ...
Адаптивная верстка лендинга с элементами интернет-магазина
Нужна адаптивная верстка одностраничника для женских сумок, с элементами интернет магазина
Описание прототипов всех страниц с логикой поведения https://docs.google.com/document/d/15-i8_Zv-fPkD53P1DWluFC7OF8hjxOddUouuMaxWjPg/edit?usp=sharing
Подробное описание всей логики: https://docs.google.com/document/d/1gycVnEepXIjPIhw3BPDF2Tt-2dciVtdfNPLbhZv3ES0/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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