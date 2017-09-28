Адаптивная верстка сайта кейсов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт25 заявок384 просмотра

Требуется выполнить адаптивную верстку сайта похожего по структуре на: playdrop.ru/ 

Присылайте лучшие свои работы и цены на них/либо за час. 

Макеты кандидатам.  

Оплата по факту или же по частям.

8 лет назад
primeman777
Виктор 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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