Здравствуйте. Нужно доделать файл адаптива, он сделан через css. Сделать нужно буквально за день-два. Бюджет весьма скромный, плюс подробный отзыв! Работа должна выглядеть так: Вы настраиваете все у себе в ...
Адаптивная верстка сайта кейсов
Требуется выполнить адаптивную верстку сайта похожего по структуре на: playdrop.ru/
Присылайте лучшие свои работы и цены на них/либо за час.
Макеты кандидатам.
Оплата по факту или же по частям.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
1 главная 14 внутренних (мактеты прилагаю) без портфолио и отзывов не откликатьсяHTML-верстка13 заявокЗакрыт8 лет назад
всем привет! есть сайт на 1с битрикс. немного поехала верстка, надо подправить. очень прошу откликаться тех, кто хорошо знаком с битриксом.HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт http://solanis.by/ Нужно сделать адаптивную версию для корректного отображения на смартфонах/планшетах. На том же домене. Сайт на MODx.Завершен8 лет назад
http://ninethemes.net/xpresso/opencart/sport/index.php?route=common/home - вот платный шаблон Opencart c Themeforest - При разрешении 1280px в ширину исчезает зеленый пункт из меню "All Categories" - А при разрешении 1000px в ширину меню становится мобильным. ЗАДАЧИ: ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт8 лет назад
Что ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо предварительно сделать со старым сайтом:Выгрузить сайт как офлайн-архив, который можно впоследствии развернуть где угодно.Развернуть старый сайт на поддомене old или на каком-то другом - важно, чтобы в сети он остался по какой-то ...Завершен8 лет назад
одностраничный лендинг адаптивно Бюджет скромный к сожалению, оставляйте скайпЗавершен8 лет назад
- $300
Нужна адаптивная верстка одностраничника для женских сумок, с элементами интернет магазина Описание прототипов всех страниц с логикой поведения https://docs.google.com/document/d/15-i8_Zv-fPkD53P1DWluFC7OF8hjxOddUouuMaxWjPg/edit?usp=sharing Подробное описание всей логики: https://docs.google.com/document/d/1gycVnEepXIjPIhw3BPDF2Tt-2dciVtdfNPLbhZv3ES0/edit?usp=sharingHTML-верстка14 заявокЗакрыт8 лет назад
1. На главной странице не отображается кнопка поиска (на всех внутренних все ок). Так же возле корзины есть цифра с количеством товара, на главной она немного съехала http://joxi.ru/l2ZvXxVi8N16E2 2. На ...Завершен8 лет назад
Необходимо сверстать два сайта. ТЗ скину в личку. Работа по безопасной сделке либо предоплата после первого результата. От вас примерная стоимость часа и список ваших последних работ.HTML-верстка45 заявокЗакрыт8 лет назад