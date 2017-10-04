Сделать адаптивную версию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки366 просмотров

Сайт http://solanis.by/

Нужно сделать адаптивную версию для корректного отображения на смартфонах/планшетах. На том же домене.

Сайт на MODx.

MODX
8 лет назад
anton202
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

AvocadoSEO
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$25
1 день
Работа сделана быстрее, чем я ожидал. Мелкие нюансы и доработки выполнены быстро. Связь оперативная. Буду обращаться еще.
Все хорошо. Четко поставленная задача, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

AvocadoSEO
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
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