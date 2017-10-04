Изменить цвет кнопки поправить вёрстку, съехал элемент поправить меню, иерархия напротив выбранного пункта в карточке товара добавить пункт размер изменить в форме заказа виды доставки в форме регистрации поправить ввод ...
Сделать адаптивную версию сайта
Сайт http://solanis.by/
Нужно сделать адаптивную версию для корректного отображения на смартфонах/планшетах. На том же домене.
Сайт на MODx.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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