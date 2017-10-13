Доделать адаптив на css на cms Discuz

Здравствуйте. Есть программисты с большим опытом, с огромным количеством отзывов, это замечательные люди, но этот их успех делает из них мастеров под "копирку", которые уже почувствовали вкус своей славы среди начинающих мастеров и все что теперь могут, это завышать свою цену, строя из себя самых лучших. Мы работали с такими, в надежде, что мастер раз опытный, то точно справится с нашим очень сложным сайтом.. В итоге бюджет был растрачен за зря, все мастера что-то делали, но никто не смог довести дело до хорошего финала, так как сталкивались со сложностями и начинали завышать сроки и оплату. Приходилось расторгать сделку, выплачивать обещанную сумму, но не получать полной работы над нашим сайтом... И вот, оставшись совсем с минимальным бюджетом на проект, мы находим Александра Флоренко... Человек, который начинает свой опыт во фрилансе и знает, как это тяжело пробиться среди опытных мастеров с высоким рейтингом. Мы в очередной раз поверили красивым словам мастера, который пообещал довести работу над нашим сайтом до хорошего финала и при этом запросил минимальный бюджет, так как понимает, что только начинает и завышать цену не может... В итоге, это обещание оказалось не пустым, как у других мастеров, которых было и с опытом и без.. Александр оказался настолько опытным, но главное, настолько усердным и порядочным, что столкнувшись с огромными сложностями над нашим сайтом, не бросил проект и не завысил цену, а продолжил дальше, невзирая на сложности, время и деньги... Он помог воплотить нашу мечту над сайтом, которой уже много лет. Сейчас это не описать словами, но Саша просто гений, его талант от Бога и этим все сказано! Александр, спасибо вам, мы от лица нашей команды и наших пользователей выражаем вам благодарность и желаем вам и вашим близким огромной удачи! Не растеряйте свою порядочность, когда выйдете в топ мастеров и тогда вы абсолютно точно и всеобъемно оправдаете все то, что я сейчас написала! Спасибо еще раз, всего самого хорошего!:)