Доделать адаптив на css на cms Discuz

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок356 просмотров

Здравствуйте. Нужно доделать файл адаптива, он сделан через css. Сделать нужно буквально за день-два. Бюджет весьма скромный, плюс подробный отзыв!

Работа должна выглядеть так: 

Вы настраиваете все у себе в браузере на все устройства, делаете скрины, показываете мне, я вношу правки, когда все ок, вы вносите уже сами изменения в css файла. Так нужно сделать на 5 страниц сайта. Плюс внести коррективы в верстку шаблона. Пишите, только если готовы так работать в режиме чата! 

CSS
8 лет назад
milyana
Лана 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SkipTyler
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$5
2 дня
Здравствуйте. Есть программисты с большим опытом, с огромным количеством отзывов, это замечательные люди, но этот их успех делает из них мастеров под "копирку", которые уже почувствовали вкус своей славы среди начинающих мастеров и все что теперь могут, это завышать свою цену, строя из себя самых лучших. Мы работали с такими, в надежде, что мастер раз опытный, то точно справится с нашим очень сложным сайтом.. В итоге бюджет был растрачен за зря, все мастера что-то делали, но никто не смог довести дело до хорошего финала, так как сталкивались со сложностями и начинали завышать сроки и оплату. Приходилось расторгать сделку, выплачивать обещанную сумму, но не получать полной работы над нашим сайтом... И вот, оставшись совсем с минимальным бюджетом на проект, мы находим Александра Флоренко... Человек, который начинает свой опыт во фрилансе и знает, как это тяжело пробиться среди опытных мастеров с высоким рейтингом. Мы в очередной раз поверили красивым словам мастера, который пообещал довести работу над нашим сайтом до хорошего финала и при этом запросил минимальный бюджет, так как понимает, что только начинает и завышать цену не может... В итоге, это обещание оказалось не пустым, как у других мастеров, которых было и с опытом и без.. Александр оказался настолько опытным, но главное, настолько усердным и порядочным, что столкнувшись с огромными сложностями над нашим сайтом, не бросил проект и не завысил цену, а продолжил дальше, невзирая на сложности, время и деньги... Он помог воплотить нашу мечту над сайтом, которой уже много лет. Сейчас это не описать словами, но Саша просто гений, его талант от Бога и этим все сказано! Александр, спасибо вам, мы от лица нашей команды и наших пользователей выражаем вам благодарность и желаем вам и вашим близким огромной удачи! Не растеряйте свою порядочность, когда выйдете в топ мастеров и тогда вы абсолютно точно и всеобъемно оправдаете все то, что я сейчас написала! Спасибо еще раз, всего самого хорошего!:)
Однозначно рекомендую. Очень приятно было работать) Нереально удобная и грамотная постановка задачи. Ответ в любое время, удобный для меня онлайн) Буду не против поработать еще)

Заявки фрилансеров

SkipTyler
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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