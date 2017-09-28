Верстка макета + натянуть на cms

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки284 просмотра

Нужна адаптивная верстка (2 выключки) небольшого интернет-магазина (4 отдельные страницы и несколько типовых). Макет имеется. Анимаций по минимуму. 

Все это прикрутить на wordpress или другую цмс, с подходящим функционалом.  

Жду предложения.

WordPress
8 лет назад
Smirnov_v
Смирнов 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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