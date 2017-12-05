Вёрстка и программирование сайта 6-7 стр

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок313 просмотров

Необходимо сверстать и поставить на cms (вордпресс или что то схожее) сайт 6-7 стр. (см макет главной). Плюс сделать мобильную версию и адаптив. Макеты выполнены в Sketch, экспортированы в Zeplin.Плюс перенести сайт на хостинг. Требования к исполнителю:Территориальное расположение - Москва. Возможность личной встречи. Ссылки на реальные работы. Обязательное условие: заключение безопасной сделки на сервисе Срок не более месяца. Ссылка на кейс с макетами на сайте дизайнера http://vosminog.org/index.php?id=8Подробное тз по функционалу вышлю отдельно. 

SketchWordPress
8 лет назад
Neznayuslov
Гульнара 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Oleg_10
Олег 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$240
15 дней
Работой Олега довольна, как и сотрудничеством с ним. Сроки исполнения были превышены в 2 раза - то полностью моя вина. Олег как обещал сделать за 14 дней, так и сделал. А правки и приемку я сильно затянула. Что понравилось в работе с ним: -он всегда на связи. Всегда. Утро/день/ночь/выходной/праздник - обратная связь есть всегда, даже если это предупреждение о том, что сейчас он не может посмотреть. Это важно. -он ооочень терпелив. Такого геморройного заказчика как я еще нужно поискать. Был всегда корректен. -не боится сказать заказчику о том, что его "идея фикс" мягко говоря не "айс", советует как будет лучше. Был момент - он мне советовал, объяснял, убеждал, но я настояла на своем. Потом поняла, что он был прав. Олег без проблем согласился переделать. - он не боится ответственности и уверен в результате своей работы. Олег согласился заключить не только Безопасную Сделку, но и официальный договор на оказание услуг, по условиям которого он согласился предоставить гарантию на свои работы. - сделал некоторые вещи помимо ТЗ и это, не смотря на головняк, который я ему устраивала. Я благодарна Олегу за его работу и терпение, очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Желаю ему лояльных клиентов с интересными заказами.
Спасибо большое за интересный проект. С Гульнарой было приятно работать и многому научился помимо работы что очень хорошо. В общем все отлично.

Заявки фрилансеров

Oleg_10
Олег 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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