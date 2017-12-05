Вёрстка и программирование сайта 6-7 стр

Работой Олега довольна, как и сотрудничеством с ним. Сроки исполнения были превышены в 2 раза - то полностью моя вина. Олег как обещал сделать за 14 дней, так и сделал. А правки и приемку я сильно затянула. Что понравилось в работе с ним: -он всегда на связи. Всегда. Утро/день/ночь/выходной/праздник - обратная связь есть всегда, даже если это предупреждение о том, что сейчас он не может посмотреть. Это важно. -он ооочень терпелив. Такого геморройного заказчика как я еще нужно поискать. Был всегда корректен. -не боится сказать заказчику о том, что его "идея фикс" мягко говоря не "айс", советует как будет лучше. Был момент - он мне советовал, объяснял, убеждал, но я настояла на своем. Потом поняла, что он был прав. Олег без проблем согласился переделать. - он не боится ответственности и уверен в результате своей работы. Олег согласился заключить не только Безопасную Сделку, но и официальный договор на оказание услуг, по условиям которого он согласился предоставить гарантию на свои работы. - сделал некоторые вещи помимо ТЗ и это, не смотря на головняк, который я ему устраивала. Я благодарна Олегу за его работу и терпение, очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Желаю ему лояльных клиентов с интересными заказами.